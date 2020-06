Rentner fällt auf Betrüger herein

Nachdem ihm am Telefon ein großer Gewinn versprochen worden war, hat sich am Donnerstag ein Senior in Forchheim dazu überreden lassen, eine Vorauszahlung von einigen Tausend Euro zu leisten. Wie sich im Nachhinein herausstellte, übergab der Mann sein Bargeld an Betrüger und der versprochene Gewinn blieb aus. Nun ermittelt die Kripo Bamberg und warnt vor einem weiteren Auftreten der Täter.

Die Betrüger meldeten sich in den vergangenen Tagen mehrmals telefonisch bei dem 81-jährigen Forchheimer und teilten ihm mit, dass er einen Gewinn von 47 000 Euro erzielt hätte. Zur Auszahlung des Geldes müsse der Senior allerdings vorab Unkosten in Höhe von wenigen Tausend Euro begleichen, die ein Beauftragter bei dem Forchheimer persönlich abholen würde.

Tatsächlich erschien am Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr in der Blumenstraße ein angeblicher Mitarbeiter der Gewinnzentrale, an den der 81-Jährige einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag übergab. Der Abholer entkam mit seiner Beute unerkannt, während für den Senior der erhoffte Geldsegen ausblieb. Als er den Betrug erkannte, wandte er sich am Abend an die Polizei.

Täterbeschreibung

Der Geldabholer wird folgendermaßen beschrieben: geschätzte 25 Jahre alt und schlank, etwa 1,75 Meter groß und sprach gebrochen Deutsch; bekleidet war der Mann mit einer Jeans und trug einen Mund-Nase-Schutz.

Die ermittelnde Kriminalpolizei Bamberg bittet unter Telefon 0951/9129-491 um Hinweise von Zeugen, die am Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr im Bereich der Blumenstraße in Forchheim die beschriebene Person gesehen oder womöglich ein verdächtiges Fahrzeug in diesen Zusammenhang festgestellt haben. pol