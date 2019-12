Rentner fährt gegen Traktor

Auf der Straße zwischen dem Burghaslacher Ortsteil Burghöchstadt und der Landkreisgrenze zu Kitzingen ist es am Donnerstagabend gegen 17.40 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem erheblicher Sachschaden am Fahrzeug des Unfallverursachers entstanden ist. Ein 79-jähriger Autofahrer war im Verlauf einer leicht abschüssigen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß er seitlich in einen entgegenkommenden Traktor, den ein 31-Jähriger steuerte. Beim Zusammenstoß hatten der Rentner und seine Beifahrerin großes Glück, denn sie blieben beide unverletzt. Am Auto entstand nach Schätzung der Polizei rund 15 000 Euro Sachschaden, während das landwirtschaftliche Fahrzeug weitestgehend unbeschädigt blieb. pol