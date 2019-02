Rentner fährt gegen Baum - schwer verletzt

Der Sekundenschlaf wurde am Mittwoch einem Rentner bei der Fahrt von Wegfurt nach Bischofsheim. zum Verhängnis. Gegen 14 Uhr war der 73-Jährige mit seinem Renault Clio auf der B 279 unterwegs. Nach seinen eigenen Angaben überfiel den Senior ein Sekundenschlaf, er kam mit dem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn, wo er schließlich im Bereich des linken Seitenstreifens mit einem Kilometerschild kollidierte. Danach endete die Fahrt frontal an einem Baum. Durch den Aufprall drehte sich der Renault und kam im Seitenstreifen entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Verkehrsteilnehmer beobachteten den Vorfall und eilten zu Hilfe. Der Mann wurde schwer verletzt mit Rettungswagen in den Campus am Rhönklinikum eingeliefert. Der Pkw wurde abgeschleppt, mit circa 5000 Euro Blechschaden, schätzt die Polizei Bad Neustadt in ihrem Bericht. Zusätzlich werden von der Straßenmeisterei Schäden in Höhe von etwa 500 Euro angegeben. pol