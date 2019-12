Rentner begeht Unfallflucht

Der Aufmerksamkeit von Zeugen ist es zu verdanken, dass in Ramsthal eine Unfallflucht vereitelt wurde. Am Freitagnachmittag hatte ein 72-jähriger Mann in der Hauptstraße mit seinem Pkw auf einem Seitenstreifen neben der Fahrbahn eingeparkt. Hierbei streifte er einen geparkten Wagen, wobei vom Fahrzeug des Verursachers ein Teil der Frontschürze abgefallen ist und am geparkten Fahrzeug ein Schaden in Höhe von mindestens 300 Euro entstand. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sprachen den Mann auf den entstandenen Schaden an. Dieser meinte nur es sei kein Schaden entstanden. Er lud vielmehr sein Fahrzeugteil ein und fuhr weg. Er konnte später an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Die Höhe seines Schadens dürfte im Bereich von maximal 200 Euro liegen. pol