Rentner bedroht, Passanten angepöbelt

Angepöbelt wurde ein Lichtenfelser Rentner von einem 34-Jährigen am Samstag um 22.15 Uhr. Der Mann wollte den Rentner schlagen und hatte auch andere Passanten angepöbelt und bedroht. Von den Polizeibeamten angesprochen, verstand er plötzlich nur noch russisch und zeigte sich aggressiv. Er wurde des Platzes verwiesen, was ihn jedoch völlig unbeeindruckt ließ. Als er weiter versuchte, den Rentner zu attackieren und zu schlagen, wurde er in Gewahrsam genommen und gefesselt, wobei er die Beamten mehrfach mit "Ihr Arschlöcher" beleidigte. Er verbrachte die Nacht in einer Zelle und darf mit Post von der Staatsanwaltschaft rechnen. pol