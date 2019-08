Münnerstadt vor 14 Stunden

Rentner bedient sich in Supermarkt

Bereits am Freitag war gegen 11.45 Uhr ein Rentner im Rewe-Markt und entwendete dort eine Flasche Kräuterbitter und aß an der Obsttheke Kirschen, ohne diese zu bezahlen. Die Marktleitung erstattete An...