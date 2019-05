Am Montag, 27. Mai, findet im Mehrgenerationenhaus (MGH) in Haßfurt die wöchentliche Gesprächsrunde "Rentenschmiede" statt. Von 10.30 bis 12 Uhr wird im Café/ Bistro "Offener Treff" diskutiert. Diesmal sind Vertreter des Betreuungsvereins Haßberge in der "Rentenschmiede" zu Gast und referieren über "Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung". Es ist keine Anmeldung erforderlich; weitere Informationen gibt es im Mehrgenerationenhaus unter Telefon 09521/9528250. red