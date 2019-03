"Rentenschmiede" im Mehrgenerationenhaus

Am Montag, 1. April, findet im Mehrgenerationenhaus (MGH) in Haßfurt die wöchentliche Gesprächsrunde der "Rentenschmiede" statt. Von 10.30 bis 12 Uhr wird im Café/Bistro "Offener Treff" diskutiert. Kreisrätin Sabine Schmidt (Linke) ist zu Gast; sie bringt den Film "Der marktgerechte Patient" mit. Einladung ergeht an alle Interessierten. Anmeldung ist nicht nötig. red