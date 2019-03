"Rentenschmiede" im Mehrgenerationenhaus

Am Montag, 25. März, findet im Mehrgenerationenhaus (MGH) in Haßfurt die wöchentliche Gesprächsrunde der "Rentenschmiede" statt. Von 10.30 bis 12 Uhr wird im Café/Bistro "Offener Treff" diskutiert. Der Polizeihauptkommissar Stefan Scherrer aus Haßfurt referiert zum Thema "Senioren und Kriminalität - wie kann ich mich schützen?". Einladung ergeht an alle Interessierten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen gibt es im Mehrgenerationenhaus unter Rufnummer 09521/9528250. red