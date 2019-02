Rentenschmiede im Mehrgenerationenhaus

Am Montag, 18. Februar, findet die wöchentliche Gesprächsrunde der "Rentenschmiede" in Haßfurt statt. Von 10.30 bis 12 Uhr wird im Café /Bistro "Offener Treff" des Mehrgenerationenhauses über den Alltag in der Rente diskutiert. Diesmal berichtet Ann-Kristin Schleelein, Mitarbeiterin im Bereich soziale Dienste des Roten Kreuzes, über den Hausnotruf. Interessierte aller Generationen sind dazu eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red