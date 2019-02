"Rentenschmiede" im Mehrgenerationenhaus

Am Montag, 11. Februar, findet im Mehrgenerationenhaus in Haßfurt die wöchentliche Gesprächsrunde der "Rentenschmiede" statt. Von 10.30 bis 12 Uhr wird im Café/Bistro "Offener Treff" diskutiert. Michael Barthel und Yvonne Liebrenz referieren zu dem Thema: "Eintauchen in die E-Bike-Welt". Interessierte aller Generationen, mit und ohne E-Bike-Erfahrung, sind dazu eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Nähere Informationen gibt es im Mehrgenerationenhaus in Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/9528250. red