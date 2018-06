"Rentenschmiede" im Mehrgenerationenhaus

red



Am Montag, 2. Juli, findet im Mehrgenerationenhaus in Haßfurt die wöchentliche Gesprächsrunde der "Rentenschmiede" statt. Von 10.30 bis 12 Uhr wird im Café/Bistro "Offener Treff" des Mehrgenerationenhauses über den Alltag in der Rente diskutiert. Für diese Gesprächsrunde wurde das Thema "Möglichkeiten des Verreisens im Alltag" zur Diskussion vorbereitet. Dazu sind Interessierte aller Generationen eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Nähere Informationen gibt es im Mehrgenerationenhaus unter Telefon 09521/9528250.