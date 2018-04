"Rentenschmiede" im Mehrgenerationenhaus

Am Montag, 23. April, findet im Mehrgenerationenhaus in Haßfurt die wöchentliche Gesprächsrunde der "Rentenschmiede" statt. Von 10.30 bis 12 Uhr wird im Café/ Bistro "Offener Treff" des Mehrgenerationenhauses mit dem freiwillig engagierten Johann Fuchs und weiteren Teilnehmern diskutiert. Das Thema "Licht und Schatten unserer Gesellschaft an einem Frühlingstag" wurde zur Diskussion vorbereitet. Interessierte aller Generationen sind dazu eingeladen. Gerne können laut Mehrgenerationenhaus auch eigene Themen vorgeschlagen werden. Weitere Informationen gibt es im Mehrgenerationenhaus, Ruf 09521/9528250. red