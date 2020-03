"Rentenschmiede" besucht den Ruheforst bei Obertheres

Das Mehrgenerationenhaus weist auf die nächste "Rentenschmiede" hin. Jeden Montag von 10.30 bis 12 Uhr trifft sich die "Rentenschmiede" im Café/Bistro "Offener Treff" des Mehrgenerationenhauses. Sie ist eine Gesprächsrunde und ein Mitmachangebot zu den Themen des Alltags in der Rente. Rentner verschiedener Altersstufen kommen hier zusammen, um sich auszutauschen, soziale Kontakte zu knüpfen sowie Freizeitaktivitäten zu planen.

Am Montag, 9. März, werden die Teilnehmer der "Rentenschmiede" den Maintal-Ruheforst in Obertheres besichtigen. Zu der Führung sind alle Interessierten eingeladen. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus; hier werden Fahrgemeinschaften gebildet. Um Anmeldung im Mehrgenerationenhaus unter der Telefonnummer 09521/9528250 wird gebeten. Unter dieser Rufnummer gibt es auch Informationen zur "Rentenschmiede" und zu weiteren Angeboten des Mehrgenerationenhauses in Haßfurt. red