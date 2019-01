Rentengespräch im Mehrgenerationenhaus

Die wöchentliche Gesprächsrunde der "Rentenschmiede" ist am heutigen Montag im Mehrgenerationenhaus in Haßfurt geöffnet. Von 10.30 Uhr bis 12 Uhr wird im Café/Bistro "Offener Treff" des Mehrgenerationenhauses über den Alltag in der Rente diskutiert. Diesmal steht der Austausch der Generationen besonders im Mittelpunkt: Gemeinsam wird der Baby- und Kleinkindtreff des Mehrgenerationenhauses besucht, anschließend folgt eine Diskussion über Möglichkeiten der Begegnung der Generationen im Alltag. Die Teilnehmer können, wie das Mehrgenerationenhaus weiter mitteilte, zur "Rentenschmiede" immer auch ein eigenes Thema einbringen. Es ist keine Anmeldung nötig; weitere Informationen gibt es im Mehrgenerationenhaus unter der Telefonnummer 09521/9528250. Unser Bild entstand bei einem früheren Treffen. Das Mehrgenerationenhaus am Marktplatz in Haßfurt läuft seit einigen Jahren unter der Trägerschaft des Rot-Kreuz-Kreisverbandes. Foto: Johanna Ott/MGH