Rentenberatung im KAB-Sekretariat

Diözesansekretär Wolfgang Haas von der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) hält einen Sprechtag zur Rente am morgigen Mittwoch, 6. November, von 8.30 bis 11 Uhr im KAB-Sekretariat in Kronach, Klosterstraße 17. Wolfgang Haas berät in allen Fragen rund um die Rente, sowie über die gesamte Sozialversicherung. Bei ihm können Rentenauskunfts- und Rentenanträge auch direkt gestellt werden. Anmeldungen bitte an Wolfgang Haas unter der Telefonnummer 09571/4294. Die Beratungen sind kostenlos. red