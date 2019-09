Diözesansekretär Wolfgang Haas von der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) hält einen Sprechtag am Mittwoch, 2. Oktober, von 8.30 bis 11 Uhr im KAB Sekretariat in Kronach, Klosterstraße 17. Wolfgang Haas berät in allen Fragen rund um die Rente sowie über die gesamte Sozialversicherung. Bei ihm können Rentenauskunfts- und Rentenanträge direkt gestellt werden. Um Anmeldungen bei Wolfgang Haas, unter Telefon 09571/4294, wird gebeten. Die Beratungen sind kostenlos. red