Rentenberater erteilt Auskunft

Der Versichertenberater der Deutschen Rentenversicherung Bund (BfA), Waldemar Kraus, hält am Donnerstag, 12. April, 13 bis 16 Uhr, in der VdK-Kreisgeschäftsstelle in Haßfurt, Torgraben 3, einen Sprechtag ab. Die Beratung ist nur nach Terminvergabe (unter der Rufnummer 09521/5602) möglich. Versicherungsunterlagen sowie Personalausweis oder Reisepass sind mitzubringen, teilt der VdK mit. red