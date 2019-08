Renovierungsbedarf bei der Therme Sinnflut

Die Freien Bürger Bad Brückenau und die FDP laden zu einem Besuch der Sinnflut ein. Das Thema lautet: "Warum muss die Sinnflut repariert werden?". Über 20 Jahre ist die letzte Renovierung der Sinnflut her. Da ist manches zu erneuern. Das Problem und der Umfang der Renovierung haben bei Bürgern und Vereinen zu Fragen geführt. Diese wollen die Freien Bürger und die FDP zusammen mit dem Geschäftsführer der Sinnflut klären. Interessierte können am Montag, 12. August, um 17 Uhr am Eingang der Sinnflut dazukommen. sek