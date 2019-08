Der Ortskulturring ruft am Samstag, 31. August, ab 8 Uhr zum Arbeitseinsatz zur Renovierung des Jugendheims auf. Hierbei sollen neben Streicharbeiten an der Außenfassade auch eine Grundreinigung im und am Jugendheim stattfinden. Weitere Arbeitseinsätze sind für Freitag, 6. September, ab 17.30 Uhr und Samstag, 7. September, ab 8 Uhr vorgesehen. red