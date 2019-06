Ihr renoviertes Sportheim am alten Sportplatz stellt die DJK am Samstag, 29. Juni, der Öffentlichkeit vor. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr mit der Segnung der neuen "Bude". Um 17 Uhr gibt es ein Fußballspiel zweier Traditionsmannschaften der DJK: Die Aufsteiger-Mannschaft in die Bezirksliga von 2002/03 trifft auf DJK Schondra II, die 2006/07 die Meisterschaft errang und in die A-Klasse aufstieg. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. sek