Rennsteigverein wandert rund um Trieb

Der Rennsteigverein 1896 lädt am Samstag, 21. September, zur Wanderung um Trieb ein. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr an der Wandertafel. Beginn der sieben Kilometer langen Wanderung ist um 14 Uhr. Es geht vom Parkplatz der Karolinenhöhe nach Trieb und weiter zu den Nassanger Weihern, danach zurück nach Trieb und am Waldkreuz vorbei zum Rastplatz, wo eine Rast eingelegt wird, anschließend zurück zur Karolinenhöhe zur Schlusseinkehr in der dortigen Gaststätte gegen 17 Uhr. Auskunft erteilt der Wanderführer Walter Klein unter der Telefonnummer 09571/4213. Gäste sind willkommen. Die Wanderung ist für alle Teilnehmer auf eigene Gefahr, Wanderstöcke werden empfohlen. red