Rennsteigverein wandert mit Senioren

Der Rennsteigverein 1896 e.V. Ortsgruppe Zapfendorf lädt zu einer Seniorenwanderung am Donnerstag, 28. Juni, ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr in Zapfendorf am Parkplatz an der Schule/ Friedhof. Anschließend Fahrt nach Bamberg. Die Wanderung ist rund vier Kilometer lang und führt am Rhein-Main-Donau-Kanal ab Schleuse Bamberg-Süd sowie durch den Kleingartenverein Sendelbach.e.V. Bamberg. Auskunft erteilen die Wanderführerin Gisela Günther oder die Organisatorin Hermine Hölzlein unter Telefon 09547/8709925.