Rennsteigmesse verschoben

Veronika schadeck Die vierte Rennsteigmesse, die am letzten Aprilwochenende in Teuschnitz stattfinden sollte, wird verschoben. Die Rennsteigbürgermeister kamen nach intensiven Beratungen überein, dass aufgrund der aktuellen Situation mit dem Coronavirus ein gewisse Unsicherheit vorhanden ist. Der Entschluss, die Rennsteigmesse auf den 24. und 25. April 2021 zu verschieben, diene dem Schutz der Bevölkerung und der Aussteller. Die drei vorhergegangenen Rennsteigmessen, die 2005 in Tettau, 2010 in Ludwigsstadt und 2015 in Steinbach stattfanden, seien immer ein voller Erfolg gewesen. Tausende von Besuchern fanden an diesen Tagen den Weg in die Rennsteig-Region. Und das soll auch in Teuschnitz passieren. Schließlich, so der ARGE-Vorsitzende Peter Klinger, geben sich die Organisatoren und die Aussteller immer viel Mühe, um diesen Tag eindrucksvoll zu gestalten. Da aber niemand die Entwicklung in den nächsten Wochen vorher sehen könne, halte man es für besser, die Messe um ein Jahr zu verschieben. Abgesagt wurde auch das Ausstellertreffen, das am Mittwoch, 11. März, stattfinden sollte.