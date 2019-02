Rennsteigmesse 2020 ist ein Thema

Mit dem Haushaltsplan 2019 sowie mit der Rennsteigmesse 2020 beschäftigt sich die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Teuschnitz in ihrer nächsten Sitzung. Diese findet am Dienstag, 26. Februar, ab 19.30 Uhr im Sitzungszimmer des Rathauses in Teuschnitz statt und ist öffentlich. red