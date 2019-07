Rennsteig wird gesperrt

Veronika Schadeck Tettau/Steinbach — Rund zwei Millionen Euro investiert der Freistaat Bayern in die Sanierung der Staatsstraße 2209 am Rennsteig zwischen Steinbach am Wald und Tettau. Pünktlich zum Ferienbeginn, nämlich am 29. Juli soll die Baumaßnahme starten. Diese erfolgt unter Vollsperrung.

Entgegen den ursprünglichen Planungen, nämlich das Projekt in zwei Bauphasen durchzuführen, wird es jetzt nur eine geben. Das bedeutet, dass die gesamte Strecke zwischen der Einmündung KC 18/Freizeitsee bis nach Kleintettau/Ausfahrt Heinz Glas gebaut wird. Das teilte der Projektleiter André Karl vom Staatlichen Bauamt mit.

Nur sechs statt neun Wochen

Den gesamten Bauabschnitt in einem Zuge durchzuführen, sei von Vorteil. Denn dadurch werde die ursprüngliche Bauzeit von neun Wochen auf etwa sechs verkürzt, erklärte Karl. Pünktlich zum Schulbeginn 2019/2020 soll die Staatsstraße 2209 am Rennsteig wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen sei eine Vollsperrung unumgänglich, betonte er. Wie er erklärte, müssen Straßen mindestens eine Breite von 8,50 Metern aufweisen, um während der Sanierungsarbeiten den Verkehr mit Ampelregelungen durchführen zu können. Die Staatsstraße misst derzeit sieben Meter.

In Zusammenarbeit mit dem Landkreis sollen zudem die Einmündungsbereiche an der KC 18 (Windheim), KC 19 (Kehlbach) und KC 1 (Richtung Schildwiese) mit saniert werden. Es sollen zudem rund 45 Feldwegezufahrten der neuen Straßendecke angepasst werden.

Wie er weiter erklärte, werden auf der Staatsstraße 2209 im Sanierungsbereich der über sieben Kilometer langen Strecke fünf Zentimeter Asphaltschicht abgefräst. Es wird eine neue sechs Zentimeter dicke Asphalt- und zusätzlich eine vier Zentimeter dicke Deckschicht angebracht. Die starke Asphaltschicht sei aufgrund des Verkehrsaufkommens erforderlich, erklärte er.

Seinen Ausführungen zufolge wird die Staatsstraße 2209 am Rennsteig täglich von 2287 Fahrzeugen, darunter 259 Schwerlastfahrzeuge (Stand 2015) frequentiert. Mittlerweile dürfte aber aufgrund der wachsenden Industrie am Rennsteig vor allem der Schwerlastverkehr enorm zugenommen haben. Der Geschäftsführer von Gerresheimer Tettau, Bernd Hörauf, schätzt die Zahl auf rund 500.

Die Umleitungen

Der Verkehr wird während der Bauphase entsprechend umgeleitet. So werden Fahrzeuge aus Richtung Norden von Probstzella über Gräfenthal zur Kalten Küche nach Tettau geleitet. Von Süden aus erfolgt die Umleitung über Rothenkirchen, Buchbach, Langenau nach Tettau. Auch die Zufahrt zum Freizeitsee und der neben der Staatsstraße angelegte Radweg werden während der Bauphase nicht befahrbar sein. Die Radfahrer müssen dann die Wege durch den Wald nutzen.

Einig waren sich die Anwesenden, darunter der Steinbacher Bürgermeister Thomas Löffler und sein Tettauer Kollege Peter Ebertsch, dass diese Baumaßnahmen notwendig, aber auch mit Unannehmlichkeiten verbunden sind.

Schichtbusse starten früher

Ebertsch sprach von Schlaglöchern, es müsse hier dringend Abhilfe geschaffen werden. Die Vertreter der Glasindustrie sprechen von 30 Minuten längeren Anlieferungszeiten zu den Glashütten (einfache Strecke). Die Schichtbusse werden rund 20 Minuten eher starten müssen, um die Schichtarbeiter pünktlich zum Schichtwechsel an ihren Arbeitsplatz zu bringen. Wie Karl weiter erläuterte, werden die Rettungsdienste entsprechend informiert.

Matthias Söllner regte an, im Bereich des Kleintettauer Friedhofs die Bordsteine zu beseitigen. Bürgermeister Ebertsch und Löffler wiesen darauf hin, dass die Sanierung der Staatsstraße am Rennsteig notwendig sei. Sie baten die Bevölkerung, die Firmen und die Pendler um Verständnis, dass es zu Beeinträchtigungen kommen wird.

Dankbar ist man dem Staatlichen Bauamt und der bauausführenden Firma, dass sie die ursprüngliche Bauzeit nun von neun auf sechs Wochen verkürzen. Da in diesen Wochen Sommerferien sind, werde zumindest der Schulbusverkehr nicht beeinträchtigt.