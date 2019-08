Rennsteig-Schützen zeichnen treue Mitglieder aus

Im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums des Schützenvereins Rennsteig konnte Vorsitzender Willy Fiedler auch einige Ehrungen für besondere Verdienste und langjährige Mitgliedschaft treuer Schützenschwestern und -brüder vornehmen. Der Vorsitzende blickte voller Stolz und Freude auf das fünftägige Jubiläumsfest zurück. Die aufwendigen Vorbereitungen und die Durchführung hätten sich gelohnt. An allen Tagen waren zahlreiche Besucher auf dem Festplatz und im Festzelt an der Wasserscheide. Dies habe Vereinsführung und Schützenmeisteramt dazu motiviert, weiterzumachen. Es werde ganz sicher auch im nächsten Jahr ein Schützen- und Volksfest in Steinbach am Wald geben. Damit will Willy Fiedler auch Gerüchte dementieren, die in sozialen Medien, warum auch immer, aufgekommen waren. Der Verein kann positiv in die Zukunft schauen, bekräftigte Fiedler. Die Ehrungen für besondere Verdienste und langjährige Mitgliedschaft erhielten für 60 Jahre Otto Trinkwalter (2. Schützenmeister), für 50 Jahre Ewald Gohlke, Erika Borowansky, Günter Pfadenhauer, Alfred Trebes, für 40 Jahre Kurt Thyzel und für 25 Jahre Axel Müller, Julia Fiedler und Thorsten Förtsch. eh