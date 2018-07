Rennsteig-Herren 30 vorzeitig Meister

Herren 30, Bezirksklasse 2



TeG Rennsteig -

TC Sonnefeld II 9:0



Herren 40, Kreisklasse 1



TeG Rennsteig -

TSV Bindlach 3:6



Damen 30, Kreisklasse 1



SV Neuses - TeG Rennsteig 6:0



Knaben 16, Bezirksklasse



TA Eckersdorf -

TeG Rennsteig 3:3

tgü



Die Herren-30-Mannschaft des TeG Rennsteig hat durch einen klaren 9:0-Heimerfolg gegen den TC Sonnefeld II den Aufstieg in die Bezirksklasse 1 geschafft.Die Herren-40-Mannschaft konnte hingegen ihr letztes Saisonspiel gegen den TSV Bindlach nicht siegreich gestalten, und auch die Damen-30 der TeG hatte beim SV Neuses klar mit 0:6 das Nachsehen. Erfolgreicher verlief der Spieltag für die Knabenmannschaft der TeG, die in Eckersdorf ein verdientes 3:3 erringen konnte.In den Einzeln waren alle Aktiven den Gästen in den entscheidenden Momenten überlegen und fuhren meist deutliche Siege ein. Dies gelang auch in den abschließenden Doppeln, wenn auch zwei der Partien erst im Matchtiebreak entschieden wurden.Einzel: Müller - Balke 6:3, 6:2; Pfeiffer - Leikeim 6:0, 6:2; Demir - Knoch 6:0, 6:1; Knabner - Otto 6:2, 6:0; Grünbeck - Scheler 7:5, 6:1; Cont - Angermüller 6:0, 6:0. Doppel: Müller/Demir - Balke/Leikeim 5:7, 7:6, 10:3; Grünbeck/Knabner - Knoch/Otto 6:3, 6:2, Fröba/Schwab - Scheler/Angermüller 7:5, 4:6, 10:7.Von den ersten Einzeln gewann nur Frank Brummer seine Partie. Da von den nächsten Paarungen lediglich das Duell der beiden Einzel gewonnen werden konnte, lag die TeG vor den Doppeln mit 2:4 zurück. Hier sorgte lediglich noch die Paarung Nastola/Brummer für eine Resultatsverbesserung.Einzel: Schwarz - Burger 6:2, 6:1; Weigelt - Müller 1:6, 1:6; Gratzer - Scheffler 2:6, 1:6; Brummer - Weidmann 6:1,6:0; Liegl - Siecora 2:6, 3:6; Nastola - Keller 1:6, 3:6. Doppel: Weigelt/Gratzer - Burger/Müller 2:6, 0:6; Brummer/Nastola 6:0, 6:0; Liegl/Trebes - Weidmann/Siecora 6:3, 5:7, 4:10.Sowohl in den Einzeln als auch in den Doppeln verbuchte die TeG keinen Satzgewinn. So blieben die Damen auch im letzten Saisonspiel ohne Erfolg und schlossen die Medenspielrunde auf dem letzten Tabellenplatz ab.Einzel: Kuhnlein - Müller 6:2, 6:0; Bittermann - Trebes 6:2, 6.0; Horn - Scherbel 6:3, 6:1; Weida - Ehrlicher 6:3, 6:3. Doppel: Kuhnlein/Bittermann - Müller/Trebes 6:1, 6:0; Horn/Weida - Scherbel/Rossmehl 6:1,6:2.Von den Einzeln konnte lediglich Simon Fritz seine Partie gewinnen. Max Wilhelm und Raphael Fröba unterlagen jeweils unglücklich im Matchtiebreak. In den abschließenden Doppeln verbuchten zuerst Wilhelm/Fritz einen klaren Zweisatzsieg. Nach einer starken kämpferischen Leistung entschieden Fröba/Gering ebenfalls die Partie im Matchtiebreak für sich und fuhr somit das verdiente Unentschieden ein.Einzel: Pointinger - Wilhelm 1:6, 6:1, 11:9; Neise - Fröba 7:5, 3:6; 10:3; Leibold - Gehring 6:1, 6:1; Rieß - Fritz 4:6, 4:6. Doppel: Pointinger/Leibold - Wilhelm/Fritz 0:6, 0:6; Neise/Rieß - Fröba/Gehring 3:6, 7:6, 5:10.