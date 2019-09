Am Sonntag, 15. September, bietet der Fahrradclub ADFC Forchheim eine Rennradtour an. Los geht's um 10 Uhr am Rathausbrunnen in nördliche Richtung und über den Tiefenellerner Berg. Es werden fleißig Höhenmeter gesammelt, bevor es zurück durch das Leinleitertal und zu einem Einkehrschwung auf die Keller in Forchheim geht. Die Tour beträgt 80 Kilometer. red