Rennradler kollidiert mit Spaziergängerin

Bereits am Donnerstagabend ereignete sich auf dem Radweg zwischen Heroldsbach und Poppendorf ein Unfall, an dem ein Rennradfahrer und eine Fußgängerin beteiligt waren. Die 18-jährige Spaziergängerin war zusammen mit einem Begleiter in Richtung Poppendorf unterwegs, als der bislang unbekannte Radfahrer entgegenkam. Dieser hatte die 18-Jährige offensichtlich übersehen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Hinweise zum Radfahrer, der unbeirrt weiter radelte, nimmt die Polizeiinspektion Forchheim unter 09191/70900 entgegen.