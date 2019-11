Rennrad entwendet: Belohnung ausgesetzt

In der Zeit von Samstag, 8.30 bis 23.30 Uhr, wurde in der Straße "An der Eich" ein schwarzes Rennrad der Marke Colnago entwendet. Das Fahrrad stand im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses und war ungesichert. Die Zugangstüren zum Treppenhaus waren unverschlossen. Andere dort stehende Fahrräder hingegen waren gesichert und blieben unbehelligt. Es handelt sich um ein älteres Rennrad mit schwarzem Sattel und einem Rennradlenker, die Griffe sind weiß ummantelt. Auf dem schwarzen Rahmen ist auf einem weißen Feld die Markenbezeichnung "Colnago" angebracht. Der Wert des Rennrads beträgt ca. 1000 Euro. Zur Wiederbeschaffung des Rads hat der Geschädigte eine Belohnung in Höhe von 75 Euro ausgelobt. pol