Rennen: Wer hat schnellste Seifenkiste?

Zum zehnjährigen Bestehen der Backhausfreunde Schlettach wird das historische Backhaus in der Ortsmitte wieder hergerichtet und ein Seifenkistenrennen ausgetragen. Es findet am Samstag, 10. August, statt. Die Rennstrecke ist 200 Meter lang. Teilnehmen können Kinder im Alter zwischen fünf und zwölf Jahren. Eine Startgebühr wird nicht erhoben. Es sind nur selbst gebaute Seifenkisten zugelassen. Die ausführliche Ausschreibung und die Anmeldungsunterlagen können per E-Mail an backhausfreunde-schlettach@gmx.de angefordert werden. Anmeldeschluss für das Rennen ist am 22. Juli. red