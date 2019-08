Rennen auf den rasenden Rollen

Christiane Reuther Ein Knetzgauer Siedlerfest ohne Bobbycar-Rennen? Unvorstellbar für kleine, aber auch große Rennfahrer aus Knetzgau und Umgebung. "Auf die Plätze, fertig, los", ertönte es deshalb auch bei der 13. Auflage des beliebten Rennens auf der Rampe an der Bernhauser Straße, die sich für zwei Stunden in Knetzgaus "Klein-Nürburgring" verwandelte.

Im Gegensatz zu den großen Autorennen war der Lärm der "flüsternden Motoren" angenehm. Dafür sorgte als fahrbarer Untersatz ein original Bobbycar, mit dem sich über 30 "Miniracers" auf die Rennpiste wagten und sich den Fahrtwind um die Nase wehen ließen.

Alle hatten Spaß

Beste Stimmung herrschte sowohl bei den kleinen und großen Piloten als auch bei den Zaungästen, die sich entlang der 250 Meter langen Strecke positionierten, um lautstark anzufeuern. Durch einen Generationenwechsel war es gelungen, die Helfermannschaft zu verstärken, um das Bobbycar-Rennen weiter als sportliches Highlight beim Siedlerverein aufrechtzuerhalten. Dabei zeigten vor allem jung gebliebene Väter um die Organisatoren Tobias Platzer und Martin Stiller große Einsatzbereitschaft.

Das Bobbycar-Rennen bildete den Auftakt fürs Siedlerfest, das mit einem bunten Rahmenprogramm rund um das Siedlerheim für Abwechslung sorgte. Doch zuvor galt es, beim Turnier, das sich als Familienevent etablierte, um Sekunden zu kämpfen.

"Die Gaudi steht im Mittelpunkt", wie es Ü50-Fahrer Ralf Widmann als Quereinsteiger beschreibt. Als "Kind im Manne" freue er sich wie die kleinen Rennfahrer auf das jährliche Highlight beim Siedlerfest. Animiert durch Freunde war er anfangs in der "Rennklasse" gestartet mit leicht modifizierten Abmaßen, baugleich wie das Original, nur eben mit anderen Rädern.

Große Schuhe reichen nicht

Auf eine besondere Strategie setzte Sabine Zimmermann: "Schuhe in Größe 44 von meinem Partner mit schwarzer Gummisohle." Die Hobbyrennfahrerin war eigens aus Zirndorf bei Nürnberg angereist und verband die Teilnahme beim Rennen mit dem Besuch bei Familienangehörigen. "Als eine schöne Sache" wertete sie das Rennen, für das sie in der zweiten Runde eine ausgefeilte Strategie ausprobierte. Die verhalf ihr am Ende aber dennoch nicht auf einen Podestplatz.

Beim Rennen, ausgetragen in Zweiergruppen, wurden von jedem Fahrer zwei Zeiten gestoppt und die bessere zur Ermittlung des Gruppensiegers herangezogen. Den holte sich in der Gruppe der Drei- bis Sechsjährigen Lena Fuchs.

In der Altersklasse sieben bis zehn Jahre war Sebastian Kraus erfolgreich und Jamain Fathag freute sich in der Gruppe der Elf- bis 14-Jährigen über den ersten Platz.

Bei den Damen siegte Daniela Scheufler und Ehemann Bernd Scheufler sicherte sich bei den Männern den Sieg. Er hatte seinen fahrbaren Untersatz im Vorfeld siegessicher auf Vordermann gebracht, die Räder geölt und die Achsen poliert.

Bei der Siegerehrung am Abend freuten sich die kleinen und großen Teilnehmer über attraktive Preise, die mit Hilfe der Firma Big finanziert wurden. Sie produziert die Bobbycars.