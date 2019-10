Renk-Elf bleibt auf dem 18. Platz stehen

Die VfL-Fans würden gerne mal den "Reset"-Knopf drücken. Stattdessen bekommen sie jedes Mal das Drama des Sisyphos geboten. Der VfL bestürmt mit viel Engagement den Gipfel, der drei Punkte verheißt, und wird jedes Mal kurz vor dem Gipfel durch das Auslassen von besten Chancen und durch slapstickartige Gegentore vom Erfolg abgebracht.

VfL Frohnlach - TSV Kleinrinderfeld 1:4 (1:1)

Die 1:4-Heimniederlage gegen den TSV Kleinrinderfeld in der Landesliga Nord begann mit intensiven Duellen im Mittelfeld. Erst nach 23 Minuten gelang Tayfun Özdemir die erste Torannäherung, aber Torwart Julian Schneider wurde vor keiner allzu großen Bewährungsprobe gestellt. Nun kamen beide Mannschaften besser in die Box des Gegners, doch Ludwig Scheler sowie Kevin Kleylein für die Hausherren sowie Lukas Hemm und Magnus Rentzsch brachten den Ball nicht über die Linie.

Hierzu benötigten die Gäste dann in der 40. Minute die Mithilfe vom Frohnlacher Torwart Jonas Hempfling. Benedikt Engert setzte sich am Flügel gegen Tim Rebhan durch und der Ball schaffte es irgendwie in das Frohnlacher Gehäuse.

Frohnlach war nicht geschockt. Tayfun Özdemir setzte sich gegen die Gästeabwehr durch und Ludwig Scheler erzielte den Ausgleich. Kurz vor der Halbzeit fast das Führungstor für den VfL: Der knallharte Schuss von Özdemir strich haarscharf über die Latte.

Der VfL begann in der zweiten Hälfte sehr offensiv: Kevin Kleylein schießt das Leder aber freistehend Torwart Julian Schneider in die Arme. Die Strafe folgte postwendend: Bei einem Eckball fühlte sich niemand für Abwehrrecke Joshua Heberlein verantwortlich, dessen satter Schuss schlug zur erneuten Gästeführung ins rechte Toreck ein. Nachdem Schiedsrichter Michael Emmert den Gästeakteur Magnus Rentzsch nach erneut hartem Einsteigen mit gelb-roter Karte zum Duschen schickte und noch 30 Minuten zu spielen waren, waren die Hoffnungen im heimischen Lager groß. Diesen machte Torjäger Sandro Kramosch einen großen Strich durch die Rechnung, als er sich auf rechts durchsetzte und auf 3:1 erhöhte.

In der Folgezeit agierte Frohnlach zunehmend hektischer gegen die nach der Dezimierung mit noch mehr Engagement auftretenden Kleinrinderfelder, es gelang kaum noch eine Torannäherung. Stattdessen verstrickte man sich in Diskussionen mit dem Schiedsrichtergespann. In der letzten Minute vergab Willy Rebhan eine Hundertprozentige Chance für Frohnlach,die Strafe folgte im Gegenzug erneut durch Torjäger Sandro Kramosch: 1:4.

Stimme zum Spiel

Bastian Renk (Spielertrainer VfL Frohnlach): "Es war wieder ein Déjà-vu-Erlebnis. Wir vergeben beste Chancen und kassieren blöde Gegentore. Jede Woche das Gleiche. Das ist schon frustrierend."