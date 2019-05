Renitenter Langfinger

Mit einem Rucksack voller Lebensmittel wollte ein 17-Jähriger aus dem Landkreis Kulmbach am Mittwoch gegen 10.45 Uhr einen Supermarkt verlassen, ohne zu zahlen. Als er erwischt wurde, griff der Dieb einen Kunden an und verletzte ihn. Eine Mitarbeiterin des Geschäfts hatte beobachtet, wie der Jugendliche mehrere Lebensmittel in seinen Rucksack steckte und anschließend den Laden verlassen wollte. Als er darauf angesprochen wurde, versuchte der 17-Jährige zu flüchten. Allerdings stellte sich ihm ein beherzter Zeuge in den Weg, der aber aufgrund der Gegenwehr des Langfingers stürzte und sich am Bein verletzte. Der renitente Ladendieb wurde schließlich der Polizei übergeben. pol