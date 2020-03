Renitente Frau schlägt und schreit

In dieser nicht einfachen Zeit waren die Beamten am Donnerstagnachmittag mit einer äußerst renitenten 46-jährigen Frau beschäftigt. Mehrer Bürger informierten die hiesige Dienststelle darüber, dass eine Frau im Bereich eines Einkaufsmarktes wild herumschreien würde.

Bis zum Eintreffen der Streife lief die spätere Beschuldigte dann zurück zu ihrer Wohnung, wo sie zunächst, nach dem Eindruck mehrerer Anwohner, das Inventar kurz und klein schlug. Bei Eintreffen der Beamten öffnete die Frau noch. Dann nahm das Geschehen seinen Lauf.

Hoch aggressiv

Als sie aufgefordert wurde, die Musik leiser zu drehen, ging die Frau dann auf die Beamten los und versuchte, diese nach hinten wegzuschubsen. Die hoch aggressive, alkoholisierte Frau reagierte auf keinerlei Ansprache, weswegen sie dann gefesselt werden musste. Auch dies bewirkte keinerlei Verhaltensänderung.

Beleidigungen

Die Frau trat weiter in Richtung der Beamten, was zur Folge hatte, dass sie auch an den Füßen gefesselt werden musste. Das geringste Übel waren noch die zahlreichen Beleidigungen, die unaufhörlich von der Wohnung bis zur späteren Inhaftierung in der Polizeizelle andauerten.

Die Frau wird sich in einigen Tagen vor Gericht verantworten müssen. pol