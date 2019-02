Rene Stüllein ist seit 25 Jahren im Dienst

Im Sanitätsdienst haben die aktiven Mitglieder der BRK-Bereitschaft Gestungshausen 81 Stunden (Vorjahr 82) geleistet. Stellvertretender Bereitschaftsleiter Oliver Schwämmlein hatte bei der Hauptversammlung der BRK-Bereitschaft etliche Daten aus der Statistik. So kamen für die Fortbildung 70 Stunden (79), bei Versammlungen 147 Stunden (145), für die Mittelbeschaffung 21 (27) und bei sonstigen Einsätzen 297 Stunden (269) zusammen. Insgesamt brachten es die 13 Mitglieder auf 616 Stunden. Im Vorjahr waren es 602 Stunden.

Bereitschaftsleiter Michael Mozzo bedankte sich bei der Gemeinde Sonnefeld für die finanzielle Unterstützung. Er erinnerte in seinem Bericht an etliche Veranstaltungen, bei denen die Bereitschaft gefragt war oder an denen sie mitgewirkt hat.

Depotwart Reiner Stüllein zeigte sich wunschlos glücklich. Die Grüße des Bürgermeisters übermittelte Vorsitzender Michael Mozzo. Sinngemäß hieß es: "Möge die Bereitschaft weiterhin ihre Arbeit für die Bürger erledigen."

Bereitschaftsarzt Dr. Reinhard Tschirge appellierte an die Versammlung, geeignete Themen für die Vorträge zu melden. Er wolle in erster Linie Interessantes für die Weiterbildung übermitteln. Seinen Rückzug aus dem Amt kündigte der Mediziner in zwei Jahren an. "Wenn ich 70 Jahre alt bin, mache ich Schluss."

Bei der Schneekatastrophe im Süden Bayerns halfen auch Mitglieder aus Coburg mit, berichtete Kreisbereitschaftsleiter Daniel Völler. Derzeit liefen zwei Hilfsprojekte, und zwar für die Ukraine und für Brasilien. Der neu angeschaffte Logistik-Lkw könne auch von den anderen Bereitschaften genutzt werden. Die neue Ehrenamtszentrale für Coburg werde auf der Lautertaler Höhe errichtet, kündigte der Vorsitzende an. "Eine Bereitschaft lebt von der Mitarbeit aller Mitglieder", schloss Völler und forderte dazu auf, in der Öffentlichkeit gut über das BRK zu reden. Das Verbandsehrenzeichen für 25-jährige Dienstzeit erhielt an diesem Abend Rene Stüllein. red