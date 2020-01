Rene ist tot

Der herzkranke Rene Wolf aus Fuchsstadt ist in der Silvesternacht gestorben. Das wurde am Mittwochnachmittag auf der Internetseite "Rene will leben" mitgeteilt. Die Anteilnahme und die Reaktion der Facebook-Nutzer war sehr groß. Der siebenjährige Junge wartete mit seiner Mutter in Spanien auf ein Spenderherz. red