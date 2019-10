Rendezvous mit der Bamberger Unterwelt

Die Kolpingsfamilie Höchstadt hat eine Führung durch die Stollenanlagen von Bamberg mit anschließendem gemütlichen Ausklang in einem Gasthaus organisiert und lädt alle Interessenten dazu ein. Der geologische Untergrund des Bamberger Berggebietes ist Keuper-Sandstein. Seit dem 11. Jahrhundert wurde Sandgewinnung betrieben, die weit bis in das Industriezeitalter anhielt. Im 17. und 18. Jahrhundert dienten die Felsenkeller der Wein-, später der Bier- und Malzlagerung. Während des 19. Jahrhunderts kamen weitere Stollenanlagen hinzu, es entstand ein Stollensystem mit einer Länge von fast zehn Kilometern. 1941 wurden die unterirdischen Stollen für Luftschutzzwecke ausgebaut. Pro Person ist eine Taschenlampe mitzubringen. Da Helmtragepflicht besteht, wird dringend empfohlen, einen Fahrrad - oder Kletterhelm mitzubringen. Ein Standardhelm kann kostenfrei vor Ort ausgeliehen werden. Festes Schuhwerk ist zwingend erforderlich, warme Kleidung wird empfohlen und Kinder müssen mindestens acht Jahre alt sein. Treffpunkt ist am Samstag, 26. Oktober, um 14.45 Uhr am Parkplatz Ai schwiese (Fahrgemeinschaften). Es wird ein Unkostenbeitrag erhoben. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung bei Josef Heinzmann unter der Telefonnummer 09193/7333 oder per E- Mail an josef.heinzmann@t-online.de gebeten. red