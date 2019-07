Ein auf dem Marktplatz in Zeil abgestellter roter Renault wurde am Freitag zwischen 12 und 14 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch einen anderen Pkw an der Fahrerseite demoliert. Der Schaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher verließ den Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben. Hinweise zu der Unfallflucht erbittet die Polizei in Haßfurt, Telefonnummer 09521/9270.