Ein Autofahrer parkte seinen grauen Renault Clio am Dienstag von 9.30 bis 10 Uhr auf dem Abstellplatz eines Verbrauchermarktes "Am Wasserwerk". Während dieser Zeit touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug den Renault. Der Unfallverursacher machte sich aus dem Staub, ohne sich um den Schaden in Höhe von 1000 Euro zu kümmern. Der Kotflügel und die Felge hinten links wurden verkratzt. Hinweise zur Unfallflucht nimmt die Polizei in Haßfurt unter Telefon 09521/9270 entgegen.