Renault Twingo wird angefahren

Zeugen sucht die Haßfurter Polizei zur Klärung einer Unfallflucht in Haßfurt. Eine Frau hatte am Dienstag um 7.25 Uhr ihren Renault Twingo am rechten Straßenrand in der Breslauer Straße abgestellt. Als sie gegen 15 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie eine Beschädigung an der Frontstoßstange fest. Der Verursacher, der flüchtete, hinterließ einen Schaden von rund 1500 Euro. Wer kann Hinweise zu der Unfallflucht geben? Die Haßfurter Polizei nimmt die Zeugenmeldungen entgegen, Telefonnummer 09521/9270.