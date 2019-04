Renault-Fahrer gerät in Gegenverkehr

Ein 32-jähriger Renault-Fahrer geriet am Dienstag um 16.45 Uhr in den Gegenverkehr. Hierbei touchierte der Mann den Seat einer 62-jährigen Fahrerin. Am Renault entstand Schaden in Höhe von rund 3000 Euro und am Seat von rund 7000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.