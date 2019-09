Am Dienstag hat zwischen 11.30 und 17.15 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen im Nordring in Stöckach abgestellten roten Renault Captur an der vorderen linken Seite beschädigt. Obwohl der Verursacher einen Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro angerichtet hatte, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Wem ist etwas aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizei Ebermannstadt.