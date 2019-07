Eine 67-jährige Renault-Fahrerin meldete am Montag zwischen 14 und 14.30 Uhr eine Sachbeschädigung an ihrem Pkw. Sie hatte ihr Auto in der Breslauer Straße geparkt. Als sie zum Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie einen Kratzer mit rotem Fremdlack am Kotflügel an der linken Seite. Der Sachschaden liegt bei rund 500 Euro. Hinweise zur Unfallflucht erbittet die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0.