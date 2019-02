Renate Hofmann wird Ehrenkassier

Zu ihrer Dienst- und Jahreshauptversammlung haben sich die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Reifenberg im Feuerwehrhaus getroffen - und hatten dabei neben Neuwahlen jede Menge zu besprechen.

Für die kleine Bergwehr war 2018 ein eher ruhiges Jahr. So war die Einsatzstatistik von Kommandant Michael Sitter schnell erzählt. Der Großbrand in Neuses-Poxstall, eine Alarmübung in Weilersbach, Straßensperrungen sowie ein Fehlalarm (Brand Kirche Reifenberg) beschäftigten die Truppe. Wie Sitter berichtete, habe sich nach der Fehlmeldung herausgestellt, dass die Sirene im Dorf schlecht zu hören sei.

Derzeit besteht die aktive Gruppe aus 15 Männern und zwölf Frauen. Für 2019 kündete der Kommandant eine Leistungsprüfung an. Ebenso wie in den Vorjahren ist die Mithilfe bei den Straßensperrungen beim Feuerwehr-Frühjahrslauf sowie beim Fränkische-Schweiz-Marathon eingeplant.

Bürgermeister Gerhard Amon (CSU) und Kreisbrandinspektor Wolfgang Wunner von der Landkreisführung dankten für die gute Zusammenarbeit. Mit einem Blick auf die Gemeindefinanzen sicherte Amon der Wehr auch weiterhin eine zeitgemäße Ausrüstung zu.

Der Zusammenhalt zeigte sich auch im Vereinsleben. 88 Mitglieder sind aktuell im Feuerwehrverein. Sechs neue kamen im Vorjahr dazu. Der Vorsitzende Gerhard Lösel erinnerte in seinem Jahresrückblick besonders an den Zweitages-Ausflug in den Bayerischen Wald sowie an die Ausrichtung des ersten Dorffestes und die Kirchweih - beide ein voller Erfolg.

Der Ausblick 2019: Kreisfeuerwehrtag am 19. Mai in Kunreuth und Sommerfest der Patenwehr Weilersbach. Zugleich erinnerte Weilersbachs Kommandant Michael Henkel an die 40-jährige Patenschaft der beiden Feuerwehren 2020 - eventuell Anlass zu einer kleinen Feier.

Dass bei der Wehr auch gut gewirtschaftet wurde, war dem Kassenbericht von Renate Hofmann zu entnehmen. Ein Lob hierfür gab es von Kassenprüfer Martin Kraus.

Abschließend standen Neuwahlen an. Nicht zur Wahl standen die Posten des Vorsitzenden und seines Stellvertreters. Bei der jetzigen Wahl der Vorstandsmitglieder, die Bürgermeister Amon, assistiert von Kreisbrandinspektor Wunner und Kommandant Michael Henkel, zügig über die Bühne gehen ließ, gab es lediglich eine Änderung, die jedoch nicht überraschend kam. Renate Hofmann hörte nach 30 Jahren "Finanzministerin" auf. Ihr Nachfolger ist Stefan Franek. Schriftführer bleibt Reinhard Olbrich und auch die Kassenprüfer Martin Ruderich und Ilse Kropfelder amtieren weiter.

Dem Beisitzerteam gehören künftig an: Edwin Kügel, Alexander Förtsch, Florian Kropfelder und Kathrin Kügel.

In einer kleinen Laudatio dankte Lösel Renate Hofmann für ihre jahrzehntelange tadellose Kassenverwaltung. "Schon eine Leistung, 30 Jahre" betonte er. Für all ihre Verdienste um die Reifenberger Wehr ernannte sie die Versammlung zum "Ehrenkassier". Heidi Amon