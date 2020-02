Unter dem Motto "Remstal trifft Ramsthal" waren die drei Ramsthaler Weingüter Baldauf, Neder und Keller am vergangenen Wochenende zu Gast auf dem 24. Remstaler Weintreff in der Alten Kelter in Fellbach (Baden-Württemberg, Stuttgart).

Dort präsentieren jährlich knapp 60 Weingüter und Genossenschaften aus dem Remstal ihre besten Weine. Dass in diesem Jahr erstmals Weine aus der Silvaner Heimat vertreten waren, kam bei den rund 1500 Besuchern sehr gut an, heißt es in einer Mitteilung des Weinguts Neder. Die Verkoster hätten großes Interesse am Frankenwein gezeigt und wollten insbesondere die trockenen Silvaner probieren. Aber auch Scheurebe, Grauburgunder und Rieslaner trafen den Geschmack der Besucher. "Wir haben uns sehr über die Einladung ins Remstal gefreut, so dass wir zu unserem Dorfjubiläum 2022 eine Gegenveranstaltung unter dem Motto Ramsthal trifft Remstal planen", sagt der Weinbauvereinsvorsitzende Lorenz Neder nach der Veranstaltung. red