Remis knapp verpasst

Keine Punkte gab es im Spitzenspiel der 2. Liga Nord/Mitte der Kegler für das zweite Herrenteam der Victoria Bamberg. Die TSG Kaiserslautern reiste als Tabellenführer an und behielt durch den 6:2-Erfolg den Platz an der Sonne. Aber die Bamberger verlangten den Pfälzern in einer sehenswerten Partie alles ab. Bei der Holzzahl von 3607:3582 zeigten beide Teams guten Zweitligakegelsport.

Markus Habermeyer im Starttrio hatte die schwere Aufgabe gegen Pascal Kappler, einen der Top-Leute der Liga. Dieser zeigte mit ganz starken 645 sein Können und ließ Habermeyer (581) nach 4:0 Sätzen keine Chance. Stark präsentierte sich Flo Seiler im Victoria-Trikot und holte beim 3:1 und 621:561 den ersten Mannschaftspunkt (MP) für die Gastgeber. Das Duo Steffen Seidelmann/Markus Löhnert wollte den psychologisch wichtigen zweiten MP für Bamberg holen, aber nach 2:2 Sätzen behielt Andreas Nikiel durch 597:580 Holz die Oberhand. Dadurch führten die Lauterer mit 2:1 und hatten 21 Holz Vorsprung.

Nun bekam es Kapitän Andre Roos mit Christian Klaus zu tun, der bärenstark agierte (624) und dem Bamberger (562) keine Chance ließ (3:1 nach Sätzen). Einen Sahnetag erwischte Nico Lupu. Mit der Tagesbestleistung von 657 Holz hielt er die Bamberger im Spiel und holte den nächsten MP gegen Pascal Nikiel (574). Im nächsten Duell traf Reinhold Trautner auf Florian Wagner, wobei der Pfälzer immer die Nase leicht vorne. Ausschlaggebend waren die Schwächen in Trautners Abräumspiel. Bis weit in den letzten Durchgang hinein war ein Unentschieden, sogar ein knapper Bamberger Erfolg möglich, doch in den letzten Minuten hatten die Bamberger nichts mehr zuzusetzen. Trautner gab sein Duell mit 0:4 bei 581:606 ab, und ein sichtlich enttäuschtes Bamberger Team musste die Niederlage gegen den Tabellenführer schlucken. 26 Holz fehlten zum Unentschieden. SKC