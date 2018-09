Remis im Kellerduell hilft keinem

Mit dem 1:0-Sieg in Stegaurach hat der FSV Buttenheim seinen Vorsprung an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga Bamberg auf fünf Punkte ausgebaut, da der Zweite SV Pettstadt das Verfolgerduell bei der SpVgg Rattelsdorf mit 2:3 verlor. Der drittplatzierte TSV Burgebrach bezwang den Aufsteiger SV Heiligenstadt mit 2:0. Noch deutlicher mit 3:0 setzte sich der TSV Hirschaid beim SV Hallstadt durch. Der SV Dörfleins gewann beim SV Zapfendorf mit 2:1 und zog in der Tabelle an seinem Gegner vorbei.

Überraschend klar mit 3:0 setzte sich der SV Ober-/Unterharnsbach gegen den SC Reichmannsdorf durch. Im Kellerduell trennten sich das Schlusslicht DJK Teutonia Gaustadt und der Vorletzte SG Schlüsselfeld/Aschbach mit 1:1. Die höchste Niederlage des Spieltags kassierte der SV DJK Tütschengereuth. Die "Staabeißer" verloren gegen den ASV Sassanfahrt mit 0:5. SpVgg Rattelsdorf - SV Pettstadt 3:2

Die Rattelsdorfer waren in diesem Verfolgerderby zunächst die bessere Mannschaft und gingen durch Stade in der 31. Minute verdient in Führung. Der Torjäger schob nach Zuspiel von Spielertrainer Grünert aus acht Metern zum 1:0 ein. Zwei Minuten nach der Pause erhöhte Merkel, der einen Freistoß über die Mauer in den Torwinkel setzte, auf 2:0. Mit dem 3:0 durch Bischof (65.), der einen Konterangriff abschloss, schien die Partie entschieden. Nach einem Foul an Söhnlein im Strafraum gab es in der 73. Minute einen Elfmeter für die Pettstadter, den Distler verwandelte. Der Gast drängte auf den zweiten Treffer, den Lang in der 87. Minute aus sieben Metern erzielte. In der vierminütigen Nachspielzeit schaffte es der SV Pettstadt aber nicht, auch den Ausgleich zu erzielen. TSV Burgebrach - SC Heiligenstadt 2:0

Das Spiel begann mit einem Warnschuss durch die Gäste, als Torwart Dörnbrack einen Freistoß von Reichenberg gerade noch um den Pfosten lenken konnte. Die Heiligenstadter hatten in der 17. Minute durch Bartilla nochmals eine gute Gelegenheit. Die Heimelf fand lange

Zeit nicht ins Spiel, ging aber dennoch in der 25. Minute in Führung, als Baier nach einer schönen Kombination den Ball mit dem linken Fuß vom Strafraum aus in den rechten oberen Winkel beförderte. Nur kurze Zeit später erhöhte Markus Giehl mit einem haltbaren Kopfball aus kurzer Entfernung auf 2:0. Nach dem Wechsel verflachte die Partie immer mehr. Die Gäste hatten in der 57. Minute nochmals die Chance zum Anschlusstreffer, doch der TSV-Torwart wehrte dreimal hintereinander aus kurzer Entfernung mit Glanzparaden ab. Das mögliche 3:0 für den TSV verhinderte in der 63. Minute Gästeschlussmann Hösch, als er mit einem Reflex eine Direktabnahme von Schwarm noch über die Latte lenkte. DJK Teutonia Gaustadt - SG Schlüsself./Aschbach 1:1

Die Gäste hatten in der Anfangsviertelstunde mehr vom Spiel. Anschließend klärte Gästeschlussmann Yannick Leisgang zweimal sehenswert. Es folgten nun Chance über Chance für beide Teams. Die SGler waren dem Führungstreffer näher als die gastgebende Teutonia. Die Zuschauer sahen ein gutes Spiel von beiden Mannschaften. Nach der Pause spielten beide Teams mit offenem Visier. DJK-Spielertrainer Daniel Rinbergas brachte in der 56. Minute seine Farben in Führung.

Die Gaustadter waren im letzten Schlussviertel nah am zweiten Treffer dran. Inmitten der Gaustadter Drangphase erzielte Lukas Meyer den Ausgleich (76.). Nun waren die Gäste wieder hellwach. In der 89. Minute hatte Jonas Zink die riesengroße Chance zum Gästesieg, doch Torwart Goller parierte glänzend. Beide Mannschaften konnten sich bei ihren Torhütern für den jeweils einen Punkt bedanken. SV Hallstadt - TSV Hirschaid 0:3

Der Aufsteiger schaffte auf eigenem Platz keinen Torerfolg und ging als klarer Verlierer vom Platz. Nach einer halben Stunde brachte Jentsch den TSV Hirschaid in Führung. Derselbe Spieler erhöhte in der 51. Minute auf 2:0 für die Gäste. Die Hallstadter bemühten sich zwar um den Anschlusstreffer, doch Grund zum Jubeln hatten nur die TSVler. Spielertrainer Daniel Schäffler erzielte in der 75. Minute den Treffer zum 0:3-Endstand. SV Zapfendorf - SV Dörfleins 1:2

Dem Spielverlauf nach waren die Zapfendorfer mit diesen zwei Gegentreffern noch gut bedient. Die Dörfleinser erspielten sich bereits vor dem Wechsel eine Fülle von Möglichkeiten, die sie jedoch nicht zu nutzen wussten. Unter anderem verschossen sie einen Elfmeter. Auch nach dem Wechsel änderte sich nichts am Spielverlauf. Der SV Dörfleins war tonangebend und wendete nun auch das Blatt nach den Toren von Philipp Ramer (50./ 61. Minute), nachdem der SVZ in der 6. Minute durch Alexander Hälterlein in Führung gegangen war. SV Ober-/Unterharnsbach - SC Reichmannsdorf 3:0

Die Harnsbacher fuhren im Derby gegen den SC Reichmannsdorf einen hochverdienten Heimsieg ein. In der ersten Halbzeit kontrollierte die Heimelf das Spielgeschehen und ließ nicht viel zu, gingen aber zu fahrlässig mit ihren Chancen um. In der 32. Minute gelang ihnen der Führungstreffer. Nach einem missglückten Klärungsversuch zog Braun aus 16 Metern volley ab, und der Ball schlug im Tor ein. In der zweiten Halbzeit überließen die Harnsbacher den Gästen mehr Ballbesitz. Der SCR wusste damit allerdings wenig anzufangen, da die heimische Defensive stabil stand. Die Harnsbacher schalteten immer wieder schnell um. In der 75. Minute unterlief ein Gästeverteidiger einen langen Freistoß, so dass Rosenberger frei vor dem Torwart stand und eiskalt zum 2:0 verwandelte. In der 88. Minute setzte Martin mit einem sehenswerten Heber den Schlusspunkt. SpVgg Stegaurach - FSV Buttenheim 0:1

Bereits in der achten Minute hatte Seidl das 0:1 auf dem Fuß, scheiterte aber mit seinem Schuss am Stegauracher Torwart Rupp. Danach verflachte die Partie etwas. Nach dem Seitenwechsel erhöhte der Gast den Druck. In der 64. Minute fand ein langer Ball Elshani, der das Spielgerät bei seinem Schuss aber nicht richtig traf. Einen Schuss von der Strafraumgrenze parierte Rupp in der 71. Minute glänzend, und auch gegen den durchgebrochenen Braun verhinderte er mit einem Reflex das 0:1 (79.). In der 89. Minute kamen die Buttenheimer aber doch noch zum Siegtreffer durch Karmann. SV DJK Tütschengereuth - ASV Sassanfahrt 0:5

Nach ausgeglichenem Beginn brachte Dütsch die Sassanfahrter kurz vor der Pause in Führung. Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Zwei auf 2:0 für den ASV. Mit dem dritten Treffer für die Gäste in der 59. Minute durch Dütsch war die Partie entschieden. Meixner (64.) und abermals Dütsch (73.) steuerten die weiteren beiden Treffer für den Gast aus Sassanfahrt bei. mp/red