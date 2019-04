Remis für Unterpreppach

Der Tabellenführer SF Unterpreppach kommt gegen Eicha nicht über ein Unentschieden hinaus. Die SG Eyrichshof ist gegen die Spvg Ahorn nicht angetreten. SV Hafenpreppach - TSV Scherneck 0:3

Es war eine grottenschlechte Vorstellung des SV Hafenpreppach. In der Offensive tat sich wenig, in Strafraumnähe waren die Gastgeber mit ihrem Latein am Ende. Der Dreier der Schernecker geht absolut in Ordnung. Die Tore des TSV erzielten Tobias Reißmann (43.), Karsten Sosniak (59.) und Niklas Trommer (60.). SF Unterpreppach - Spvg Eicha 1:1

Beide Mannschaften spielten nach vorne, wobei die Hausherren mehr Torchancen hatten und näher am Dreier dran waren. Die "Trächer" gingen in der 23. Minute durch Angles in Führung, sechs Minuten später gelang Dominic Winkelmann auf Vorarbeit von Jonas Ludewig der Ausgleich. Nach Wiederbeginn legten die Gastgeber noch eine Schippe drauf und waren mehrmals dem entscheidenden Treffer nahe, doch fehlte das Quäntchen Glück - so auch bei einem Lattentreffer von Weiß. di